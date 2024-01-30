"Дело" отметило увеличение сроков доставки контейнеров на Черном море и Балтике

Это результат перестройки логистических цепочек из-за атак на суда в Красном море

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Перестройка глобальных логистических цепочек в связи с атаками на суда в Красном море влияет на сроки доставки контейнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в российские порты на юге и северо-западе России, сообщили "Интерфаксу" в группе компаний "Дело".

"Из-за ситуации в Красном море наблюдаются изменения в движении контейнеров из Азии, в частности Китая, Вьетнама и Индии, их сроке доставки в порты Черного моря и Балтики - в сторону увеличения", - сказал агентству представитель компании.

Конкретные последствия возникших проблем с судоходством в Красном море оценивать пока рано, "поскольку статистические данные только начинают формироваться, а маршруты международной торговли в достаточной степени диверсифицированы", добавил он.

Сбоев в ритмичности судозаходов на контейнерный (НУТЭП) и зерновой (КСК) терминалы в Новороссийске нет.

"Ситуация в Красном море не повлияла на своевременность подхода судов для погрузки зерновых грузов на терминале ГК "Дело" в порту Новороссийска. Все заявленные суда на перспективу 1-2 недель приходят. Перевалка зерновых на экспорт производится в плановых показателях", - сообщил представитель "Дела".

В "Деле" также отметили, что события в Красном море являются одним из факторов, влияющим на стоимость фрахта на Балтике. "Ставки фрахта на доставку контейнеров из Китая в Санкт-Петербург волатильны, обусловлены различными факторами, включая сезонный рост объемов перевозок, ввод в действие зимней надбавки, ситуацию в Красном море, закрытие сервисов ряда морских перевозчиков", - прокомментировали в "Деле" вопрос об изменениях стоимости доставки контейнеров, не уточняя динамику.

Говоря о перспективах и возможностях контейнерного рынка в Приморье, в группе сообщили, что на фоне нескольких факторов, в том числе рисках судоходства через Суэцкий канал, увеличены объемы отгрузок контейнеров через Дальний Восток, отметив, что дефицита мощностей на терминале "Восточная стивидорная компания" нет (ВСК, Находка, входит в Global Ports).

"Трансформация логистики происходит постепенно, изменения с точки зрения фактического объема перевозок по различным направлениям сможем увидеть в течение нескольких недель", - констатировали в "Деле".

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.