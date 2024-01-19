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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В окрестностях горящей нефтебазы в Клинцах провели эвакуацию из частного сектора

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - К Клинцах из частного сектора рядом с загоревшейся нефтебазой эвакуировали 32 человека из соображений безопасности, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Их перевели к родственникам, а также для них подготовили пункт временного размещения.

Специалисты Роспотребнадзора проверяют воздух рядом с нефтебазой на предмет загрязнения.

"В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. (...) Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд. Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают всё возможное для ликвидации пожара", - добавил губернатор.

Ранее губернатор сообщил, что при подавлении средствами радиоэлектронной борьбы украинского беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Там начался пожар. Никто не пострадал.

Роспотребнадзор Александр Богомаз Брянская область Клинцы
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