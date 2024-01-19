В окрестностях горящей нефтебазы в Клинцах провели эвакуацию из частного сектора

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - К Клинцах из частного сектора рядом с загоревшейся нефтебазой эвакуировали 32 человека из соображений безопасности, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Их перевели к родственникам, а также для них подготовили пункт временного размещения.

Специалисты Роспотребнадзора проверяют воздух рядом с нефтебазой на предмет загрязнения.

"В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. (...) Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд. Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают всё возможное для ликвидации пожара", - добавил губернатор.

Ранее губернатор сообщил, что при подавлении средствами радиоэлектронной борьбы украинского беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Там начался пожар. Никто не пострадал.