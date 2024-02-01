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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Кремль посетовал на незаинтересованность Запада в расследовании крушения Ил-76

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Коллективный Запад не заинтересован в расследовании обстоятельств катастрофы сбитого российского самолета Ил-76, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы обратили внимание на некоторые сообщения СМИ, тут уже ситуация парадоксальная. Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование. И мы в нем заинтересованы. Теперь мы слышим уже от европейцев голоса: дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем. Понятно, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя по итогам расследования", - сказал Песков журналистам в ходе общения с ними в четверг.

Он отметил, что "здесь наша позиция абсолютно прозрачна, понятна, а позиция коллективного Запада, который является непосредственным, прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна.

Так Песков ответил на вопрос, будет ли Россия приглашать западных специалистов для международного расследования обстоятельств случившегося.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. Как заявляли в Минобороны РФ, на его борту находились шестеро членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

СКР расследует уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.

Дмитрий Песков Ил-76
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