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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Путин исключил возможность крушения Ил-76 из-за российской ПВО

Этого бы не допустила система "свой-чужой", сказал президент

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский Ил-76 был сбит под Белгородом иностранной системой ПВО - американской или европейской, российские военные это сделать не могли из-за работы системы "свой-чужой", заявил студентам-участникам СВО президент Владимир Путин.

"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят, потому что самолет был поражен системами ПВО, а не какими-то армейскими средствами: ПЗРК и так далее", - сказал он.

"Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы "свой-чужой", и сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы, - добавил Путин. - Скорее всего, это американские системы "Patriot" или европейские системы ПВО, скорее всего, французские".

"Через пару-тройку дней будет дан точный ответ", - пообещал он.

Путин также рассказал о деталях того, как был сбит самолет: "Были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11:10. Поражение летательного аппарата произошло через две-три минуты. Отреагировать было практически невозможно".

"Я попрошу Следственный комитет, чтобы по максимуму обнародовали обстоятельства этого преступления, чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло", - пообещал президент.

Российский транспортный самолет был сбит над Белгородской областью 24 января. СКР расследует это крушение как теракт.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Patriot Ил-76 Владимир Путин ПВО СКР Белгород Украина
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