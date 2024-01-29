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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

"Цифра брокер" с 30 января прекращает операции на СПБ бирже

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Клиентам компании "Цифра брокер" с 30 января станут недоступны торговые операции на СПБ бирже, следует из рассылки брокера для клиентов.

"Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода", - говорится в сообщении.

Представитель "Цифра брокера" сообщил "Интерфаксу", что все торгуемые бумаги, принадлежащие клиентам брокера, уже переведены в контур Мосбиржи.

Торги иностранными бумагами на СПБ бирже были приостановлены с момента ее попадания под санкции США в начале ноября 2023 года. По ряду российских бумаг торги продолжаются, но их объемы незначительные.

СПБ биржа Мосбиржи
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