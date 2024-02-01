Законопроект о дотационности муниципального образования прошел I чтение

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который при определении дотационности муниципального образования предлагает не учитывать направленные ему из центра выплаты стимулирующего характера, так как сейчас эта мера дестимулирует муниципалитеты.

Законопроект № 517109-8 правительство внесло в парламент в декабре 2023 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом, в зависимости от уровня дотационности муниципальных образований на муниципалитет могут накладываются ограничения, предъявляться дополнительные требования. При расчете уровня дотационности учитываются все полученные муниципальным образованием дотации.

"Поскольку больший объем дотаций обеспечивает более высокий уровень дотационности и, соответственно, увеличение дополнительных ограничений для муниципального образования и требований к нему при осуществлении бюджетного процесса, муниципальные образования не заинтересованы в получении дотаций стимулирующего (поощрительного) характера", - говорится в пояснительной записке.

Авторы предлагают исключить из расчетов дотации местным бюджетам, выданные для содействия достижению наилучших значений показателей, в том числе показателей социально-экономического развития муниципальных образований.

Ранее Минфин при подготовке этого законопроекта сообщал, что в 2022 году в группу дотационности с уровнем менее 5% входило 18,4% от общего количества муниципальных образований. В группу с уровнем дотационности от 5% до 19,9% входило 21,7% муниципальных образований, от 20% до 49,9% - 34,3%, от 50% - 25,6% муниципальных образований. "Объем иных дотаций в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований в 2022 г. составил 4,2 млрд рублей", - говорилось в пояснительной записке Минфина.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.