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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Песков назвал значительными потери Германии из-за подрыва "Северных потоков"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали примечательными причины для прекращения Швецией расследования взрывов на "Северных потоках" и ждут действий со стороны Германии, которая много потеряла в результате этого инцидента.

"Германия - это страна, которая потеряла очень важный актив, там были фирмы германские, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Швеции прекратить собственное расследование взрывов и передать собранные материалы Германии.

Песков отметил, что "было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим". "Поэтому, конечно, решение примечательное, и примечательно, что таким образом оно было прекращено. Конечно, сейчас нужно будет смотреть, как сама Германия к этому отнесется, страна очень многое потерявшая в связи с этим терактом, от многого отказавшаяся в связи с этим терактом", - отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в результате произошедшего страдают и налогоплательщики Германии, фирмы и компании, теряют свою конкурентоспособность и рентабельность без этого газа. "Вот интересно будет, насколько скрупулёзно германские власти подойдут к этому расследованию", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, что намереваются делать российские власти, представитель Кремля ответил: "Россия неоднократно запрашивала информацию о ходе следствия, о том, что удалось выяснить, но в этой информации ей было отказано, и отказывается до сих пор. Поэтому мы будем следить, как дальше и где дальше будут проводиться следственные действия, и уже принимать решение".

Песков отметил при этом, что западные страны "до сих пор отказывались делиться какой-либо информацией, а сейчас предпочли свернуть это дело".

В сентябре 2022 года произошла подводная разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" – близ датского острова Борнхольм. В России по факту возбуждено уголовное дело о международном терроризме. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания и ФРГ продолжают расследование по факту взрывов.

Дмитрий Песков правительство Германия Швеция Северный поток
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