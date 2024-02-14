Фигурант дела владельцев группы "Сумма" приговорен к восьми годам колонии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего заместителя гендиректора ООО "Интекс" Заурбека Сахтуева по делу об участии в преступном сообществе и мошенничестве и оштрафовал его на 1 млн рублей, сообщила Генпрокуратура России.

Как полагает следствие, не позднее 2010 года Зиявудин и Магомед Магомедовы создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, в которое был включен и Сахтуев.

"В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма". С 2010 года по 2016 год злоумышленники по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам похитили более 11 млрд рублей", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что одним из эпизодов является "хищение более 2,1 млрд рублей бюджетных средств при выполнении ООО "Интекс", заместителем генерального директора которого являлся Сахтуев, работ по созданию искусственного земельного участка в районе территории Крестовского острова с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга".

Также суд удовлетворил гражданский иск Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга на сумму более 2,1 млрд рублей.

В прокуратуре пояснили, что до исполнения приговора в части гражданского иска сохраняется арест на имущество участников преступного сообщества: - шале "Ле Шале де ла Май" и ресторан "Auberge du Christomet" во Франции, 100% акций (доли в уставном капитале) общества по управлению недвижимостью SCI "AUBERGE DU CHRISTOMET" и общества с ограниченной ответственностью "L'AUBERGE DU CHRISTOMET", зарегистрированные во Франции.

Также арест распространится на денежные средства на расчетных счетах в ОАО "Приорбанк" (Минск), в банке "AS BlueOrange Bank" (Рига), банке "Raiffeisenlandesbank niederosterreich-wien AG" (г. Вена), банке "Monte Paschi Banque" (Париж), в ПАО "Росбанк" (Москва), а также на счетах иностранных юридических лиц в банках Кипра, Швейцарии, Армении, Латвии и Бельгии.

Ранее суд назначил Зиявудину Магомедову 18 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а его брату Магомеду - к 17,5 годам колонии.

Кроме того, суд лишил бизнесмена государственных наград - Ордена Дружбы и Ордена Почета.

Экс-главе компании "Интэкс" Артуру Максидову суд назначил 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, бывшему гендиректору АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергею Полякову - 12 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей.

Грибанова суд приговорил к десяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, Петрова - к семи годам колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей.

Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении ущерба от троих потерпевших - ОЗК, "Федеральной сетевой компании - Россети" (ФСК ЕЭС) и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 3,5 млрд рублей и передал в гражданское судопроизводство другие иски, в том числе иск на 5,8 млрд рублей, заявленный Генпрокуратурой в интересах Российской Федерации в счет ущерба, который был нанесен государству.

Кроме того, по приговору, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Зиявудину Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Также были конфискованы ряд объектов роскоши, принадлежащие, как установил суд, Магомедову, в том числе частный самолет Gulfstream G650.