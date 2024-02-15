Басманный суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову

Адвокат Ольга Михайлова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Ольгу Михайлову - адвоката Алексея Навального по уголовному делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию. Ей в январе было заочно предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2. ст. 282.1 УК), она объявлена в международный розыск.

Ранее Михайлова заявила "Интерфаксу", что всегда исполняла только адвокатские обязанности по защите Навального и представлению его интересов в различных инстанциях. Сейчас она находится за пределами России и пока не намерена возвращаться, так как считает, что "на свободе будет полезнее, чем в колонии".

В октябре 2023 года по делу об экстремистском сообществе были арестованы трое других адвокатов Навального: Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Никто из них не признает вину.

Навальный осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в России экстремистской организацией и запрещен). Сейчас он отбывает 19 летний срок лишения свободы в колонии особого режима.