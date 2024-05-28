Следствие по делу адвокатов Навального завершено

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следственные действия по уголовному делу в отношении адвокатов Алексея Навального, которым вменяется участие в экстремистском сообществе, закончены, сообщил следователь в суде.

"Сбор доказательств по уголовному делу завершен", - заявил следователь Следственного комитета России на заседании Басманного суда Москвы во вторник, где рассматривается его ходатайство о продлении срока ареста адвокатам Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву.

Как следует из ходатайства следователя, в начале апреля Липцеру и Кобзеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего вместе с защитниками они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В свою очередь сами адвокаты пояснили суду, что они фактически завершили ознакомление с материалами. По их словам, в рамках этой процедуры им осталось только подписать соответствующий протокол.

Липцеру и Кобзеву предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Они не признают вину. Также по делу арестован еще один адвокат, работавший с Навальным, - Игорь Сергунин.

Кроме того, заочно по делу в России арестованы и объявлены в розыск двое других адвокатов Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.

По версии следствия, адвокаты передавали информацию от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

Навальный скончался в феврале 2024 года в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал наказание по ряду обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).