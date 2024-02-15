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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Заочно арестован адвокат Навального Александр Федулов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию адвоката Алексея Навального Александра Федулова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее этот же суд заочно арестовал еще одного адвоката Навального - Ольгу Михайлову.

Обоим адвокатам заочно было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2. ст. 282.1 УК), они объявлены в международный розыск.

Михайлова говорила "Интерфаксу", что всегда исполняла только адвокатские обязанности по защите Навального и представлению его интересов в различных инстанциях. Сейчас она находится за границей и пока не намерена возвращаться, так как считает, что "на свободе будет полезнее, чем в колонии".

В октябре 2023 года по делу об экстремистском сообществе были арестованы адвокаты Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Никто из них не признает вину.

Навальный осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в России экстремистской организацией и запрещен). Он сейчас находится в колонии общего режима.

Александр Федулов Басманный суд Алексей Навальный Ольга Михайлова
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