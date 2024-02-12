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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Крупнейшая птицефабрика Сахалина восстановит работу после птичьего гриппа к осени

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области обещает помочь птицефабрике "Островная", где произошел массовый падеж птицы и выявлен грипп птиц. Возобновить производство яиц на предприятии планируется к началу осени, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Правительство региона окажет помощь на поддержание жизнедеятельности предприятия и на приобретение инкубационного яйца и суточных цыплят для скорейшего возобновления нормальной работы птицефабрики", - уточнила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Она добавила, что, по оценке специалистов, в конце августа - в начале сентября 2024 года производство яиц на птицефабрике восстановят, "мясо птицы должно появиться на прилавках раньше". На этот период яйца и мясо птицы будут завозить оптовыми партиями из других регионов России.

"Мы видим обеспокоенность трудового коллектива и людей за судьбу нашей островной птицефабрики. Конечно же, нами принято однозначное решение помочь ей встать на ноги. Птицефабрика "Островная" - одно из старейших сахалинских предприятий. (...) Ее работа - это вопрос продовольственной безопасности региона, - сказал через пресс-службу глава правительства региона Алексей Белик. - Как только завершатся санитарные и противоэпидемиологические мероприятия, начнется восстановление работы фабрики".

На предприятии установили контрольно-пропускной пункт, разделили площади на "грязную" и "чистую" зоны, погибшую птицу сжигают на территории фабрики.

Губернатор региона Валерий Лимаренко с 9 февраля ввел карантин на территории Южно-Сахалинска и двух сел соседнего Анивского городского округа в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц на АО "Птицефабрика Островная". Карантин введен на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы.

Агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области поручено организовать и провести изъятие птиц и продукции птицеводства на птицефабрике, а также фермерской и домашней птицы в пятикилометровой карантинной зоне от границ эпизоотического очага в Южно-Сахалинске и в селе Троицкое Анивского района. Это же агентство по поручению правительства региона должно будет "организовать возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия птицы и продукции птицеводства".

3 и 4 февраля на "Островной" произошел массовый падеж птицы. Отправленные в местную аккредитованную, в федеральные и независимые лаборатории пробы патматериала, по данным правительства региона, дали положительные результаты на вирус гриппа птиц типа "А".

Птицефабрика с 7 февраля прекратила продажу яиц и мяса.

АО "Птицефабрика "Островная" принадлежит Министерству имущества Сахалинской области и.является основным поставщиком яиц в регионе. Предприятие ежедневно производило 250 тысяч яиц.

Сахалин Южно-Сахалинск Островная Инна Павленко Алексей Белик
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