Карантин объявлен из-за гриппа птиц на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На территории Южно-Сахалинска и двух сел соседнего Анивского городского округа введен карантин в связи с выявленным гриппом птиц на АО "Птицефабрика Островная", говорится в указе губернатора Сахалинской области от 9 февраля, размещенном на сайте областного правительства.

"Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ "Южно-Сахалинск", отдельной территории муниципального образования "Анивский городской округ" на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы", - говорится в документе.

Согласно указу, территория птицефабрики "Островная", находящейся в областном центре, признана эпизоотическим очагом. Угрожающей зоной определена территория в радиусе 5 км от границ очага, зоной наблюдения - в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны (в эту зону попадают села Троицкое и Новотроицкое - ИФ).

Как следует из указа, Федеральный центр защиты животных Минсельхоза РФ выявил возбудителя высокопатогенного гриппа птиц в патматериале павшей птицы на птицефабрике "Островная".

Мэру Южно-Сахалинска указом губернатора рекомендовано ввести режим чрезвычайной ситуации на территории городского округа для органов управления сил и средств Южно-Сахалинского района территориальной подсистемы РС ЧС, установить муниципальный уровень реагирования.

Постановлениями правительства области от 9 февраля, также размещенными на сайте, агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области поручено организовать и провести изъятие птиц и продукции птицеводства на птицефабрике "Островная", а также домашней птицы в пятикилометровой карантинной зоне от границ эпизоотического очага в Южно-Сахалинске и в селе Троицкое Анивского района.

Это же агентство по поручению правительства должно будет "организовать возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия птицы и продукции птицеводства".

Как сообщалось, 3 и 4 февраля на "Островной" произошел массовый падеж птицы, отправленные в местную аккредитованную лабораторию пробы патматериала дали положительные результаты на вирус гриппа птиц типа "А", для подтверждения результатов исследования пробы материалов отправили в федеральную лабораторию Минсельхоза РФ.

Птицефабрика с 7 февраля приостановила реализацию яиц и мясопродукции.

АО "Птицефабрика "Островная" принадлежит Минимущества Сахалинской области. Является основным поставщиком яиц в регионе.