Птичий грипп на птицефабрике на Сахалине не затронул бройлеров

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Бройлерный цех сахалинской птицефабрики "Островная" не пострадал от выявленного в другом подразделении предприятия гриппа птиц, в ближайшее время он продолжит работу и выпуск продукции, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Там объяснили, что проведенные исследования в этом цехе дали отрицательный результат. Это позволит птицефабрике сохранить бройлерное стадо и продолжить выпуск продукции.

Высокопатогенный грипп птиц зафиксировали на производстве пищевого яйца, добавили чиновники. Сразу после ликвидации очага заболевания там начнутся восстановительные работы: в марте-апреле на предприятие завезут цыплят, чтобы "вновь сформировать стадо несушек и ориентировочно к сентябрю текущего года возобновить производство яйца". В этот период яйца птицы будут завозить на Сахалин оптовыми партиями из других регионов.

"На площадке по производству пищевого яйца идет ликвидация очага заболевания. В корпусах, где содержалась птица, проведена дезинфекция. Предстоит выполнить большой объем работ по мойке и заключительной дезинфекции помещений и территории", - сообщил директор птицефабрики "Островная" Вадим Рокотов.

3 и 4 февраля на "Островной" произошел массовый падеж птицы. Отправленные в местную аккредитованную, в федеральные и независимые лаборатории пробы патматериала дали положительные результаты на вирус гриппа птиц типа "А".

Птицефабрика с 7 февраля прекратила продажу яиц и мяса.

Губернатор региона Валерий Лимаренко с 9 февраля ввел карантин на территории Южно-Сахалинска и двух сел соседнего Анивского городского округа в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц на АО "Птицефабрика Островная". Карантин введен на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы.

АО "Птицефабрика "Островная" принадлежит Минимущества Сахалинской области. Это основной поставщик яиц в регионе. Предприятие ежедневно производило 250 тысяч яиц.

В предыдущий раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Поголовье бройлеров было утилизировано. Но уже в январе 2023 года областное правительство сообщило о начале восстановления их поголовья на предприятии.