За время действия "Пушкинской карты" ее участники приобрели билеты на 31 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - За время действия программы "Пушкинская карта" с сентября 2021 года ее участники приобрели больше 63 млн билетов на сумму свыше 31 млрд рублей, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Молодые люди в России оформили десятимиллионную Пушкинскую карту", написала она в Telegram.

Топ-3 популярных категорий покупок - билеты в кино, театры и музеи.

На сегодняшний день участники программы могут посетить более 40 тысяч мероприятий в почти 12 тысяч учреждений культуры по всей России.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

На карту каждого участника зачисляется 5000 рублей в год. На эти деньги можно приобретать билеты в учреждения культуры и на культурные мероприятия. Программа - проект Минкультуры и Минцифры, ее банк-оператор - Почта Банк.