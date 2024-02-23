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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Как сообщили в Минобороны РФ, Шойгу вручил военнослужащим ордена Мужества и медали "За отвагу".

"Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами...", - сказал Шойгу в ходе церемонии, видеозапись которой распространило ведомство.

Согласно сообщению ведомства, Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также поздравили участников СВО с Днём защитника Отечества.

Валерий Герасимов Минобороны РФ Сергей Шойгу
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