Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Так он почтил память павших воинов. Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин подошел к венку, расправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения к памяти всех погибших защитников Родины.

Вместе с главой государства в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ. Путин поприветствовал их, обменявшись с некоторыми рукопожатиями. Собравшиеся гости вслед за президентом возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики.

Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.