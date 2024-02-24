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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Что произошло за день: суббота, 24 февраля

Скончался председатель ВС РФ, протесты французских фермеров и рекорд хоккеиста Гусева,

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. По данным СМИ, 80-летний Лебедев умер после продолжительной болезни. Обязанности председателя Верховного суда временно возложены на первого заместителя Петра Серкова.

- Протестующие фермеры прорвались на сельскохозяйственный салон в Париже. В числе их требований были призывы к отставке Эммануэля Макрона. Сам французский президент позднее посетил выставку и пообещал новые меры поддержки, а также признать сельское хозяйство главным общим интересом нации.

- Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными выдвинутые в его адрес обвинения. Он подчеркнул, что не обходил никакие санкции и призывает всех партнеров строить мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США.

- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2023 году составила 73,46 года. Как следует из презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, это исторический максимум для данного показателя.

- Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат. На данный момент у него 86 (23+83 по системе "гол+пас") очков. Сергей Мозякин в сезоне-2016/17 набрал 85 (48+37) очков.

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