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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Костин назвал беспочвенными выдвинутые в его адрес обвинения

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обвинения, выдвинутые американскими властями в адрес главы ВТБ Андрея Костина, необоснованы, заявил российский банкир.

В четверг вечером стало известно, что министерство юстиции США обвинило Костина и еще двух лиц в нарушении санкционного режима.

Это "беспочвенные обвинения", заявил Костин, чьи слова передала пресс-служба ВТБ. "Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции - и всех своих партнеров призываю - не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир - независимый от давления политической элиты и военного лобби США", - сказал банкир.

По его мнению, заявление Минюста призвано "усилить эффект" от очередного пакета американских санкций.

Как сообщил Минюст, за помощь в обходе ограничений были арестованы Гэннон Бонд и Вадим Вольфсон (известный на российском финансовом рынке как Вадим Беляев). По данным американских властей, они помогали содержать собственность в Колорадо, скрывая при этом, что она принадлежала Костину. Статьи, по которым предъявлены обвинения, предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

"Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает", - заявил Костин.

ВТБ США Андрей Костин Вадим Вольфсон Гэннон Бонд
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