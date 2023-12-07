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Совфед одобрил новую редакцию закона о занятости населения в РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в четверг проголосовал за закон "О занятости населения в РФ" в обновленной редакции.

Документ определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения.

Вводятся понятия "занятость", "граждане, ищущие работу", "безработные граждане" (трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить), "граждане, впервые ищущие работу", "граждане, находящиеся под риском увольнения" (работники, в отношении которых по инициативе работодателя принято решение о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, простоя, проведении мероприятий по увольнению в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя).

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Определяется также категория граждан, испытывающих трудности в поиске работы, отдельно выделяется категория "занятых граждан".

Регламентируются основные направления государственной политики в сфере занятости населения (например, содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и т.д.).

Закрепляются полномочия Минтруда России, Роструда и органов службы занятости по реализации государственной политики в сфере занятости населения.

В законе Роструд определяется оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (ЕЦП). Согласно документу, информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, в законе фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируется один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит: в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 руб.; в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 тыс. руб. Фиксируется также размер минимальной величины пособия, который составит 1,5 тыс. руб.

В законе предусматривается возможность назначения по предложению государственного учреждения службы занятости безработному гражданину пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста при одновременном соблюдении установленных законом условий.

Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в РФ, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного законодательством порядка оформления трудовых отношений.

Авторами закона стала группа парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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