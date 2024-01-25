В РФ планируют увеличить долю патриотически настроенной молодежи до 70% к 2030 г.

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует поднять к 2030 году до 84% долю молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, а доля проактивной и патриотически настроенной молодежи должна вырасти с 40 до 70% к 2030 году. Об этом сообщается в проекте Стратегии молодежной политики в РФ на период до 2030 года.

Согласно планируемым значениям показателей реализации Стратегии молодежной политики, предполагается поднять долю молодых людей, верящих в возможности самореализации в России с 72% в 2024 году до 84% в 2030 году. В 2025 году этот показатель должен составлять – 74% и далее подниматься на 2% в год вплоть до 2030 года.

Планируется, что оказывать положительное влияние на рост показателя должно, в частности, профессиональное развитие молодежи, содействие ее занятости, трудоустройству и предпринимательской деятельности; совершенствование системы управления и инфраструктуры в сфере молодежной политики; противодействие деструктивному поведению молодежи, ее правовое просвещение и информационная защита.

Кроме того, доля молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные духовно-нравственные ценности должна к 2030 году увеличиться с 71% (в 2024 году) до 83% в 2030 году, увеличиваясь также по 2% в год.

Еще одной целью стратегии ставится увеличение доли проактивной и патриотически-настроенной молодежи. Ее процент планируются поднять с 40 до 70% к 2030 году. На сегодняшний момент, по данным авторов стратегии, процент этой категории молодых людей составляет лишь 40%, в следующем году он должен увеличиться до 46%, а в 2026 – до 52%.

Ответственным за достижение показателей назначено Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).