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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Что произошло за день: вторник, 27 февраля

Приговоры Олегу Орлову и Никите Журавелю, планы правительства РФ по запрету экспорта бензина с 1 марта, сбой в работе Telegram и других сервисов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правозащитник Олег Орлов (признан в РФ иноагентом) получил 2,5 года колонии за повторную дискредитацию ВС РФ. Накануне гособвинение запросило для него два года 11 месяцев в колонии общего режима.

- Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина с 1 марта на полгода, сообщила "Интерфаксу" представитель вице-премьера Александра Новака. Также планируется увеличить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 16%. На фоне новостей во вторник цены бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже перешли к снижению.

- В России произошел сбой в работе Telegram и некоторых других интернет-сервисов. Минцифры РФ сообщило о совместной с Роскомнадзором работе по установлению причин произошедшего. По данным министерства, проблемы с Telegram возникли и в других странах. Там также уточнили, что сети операторов работали штатно.

- Появление военных НАТО на Украине приведет к прямому конфликту с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал об обсуждении западными странами возможности отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у альянса нет таких планов.

- Суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана у мечети в Волгограде.

- Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках про ВС РФ. Претензии к нему возникли у следствия из-за высказываний об СВО в одном из интервью на YouTube. Отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан в РФ иноагентом) во вторник был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

- ЦБ не выявил случаев хищения средств с кошельков клиентов Киви банка, сообщила в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Ольга Полякова. Регулятор планирует рассмотреть вопрос расширения системы страхования вкладов на электронные кошельки.

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