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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции с 28 февраля 2024 года, сообщает Россельхознадзор в среду.

К поставкам будет допущена продукция, выработанная после даты регистрации.

Заявки российских предприятий были одобрены китайской стороной в системе регистрации CIFER.

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"Согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий стало финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, право на экспорт своей свиноводческой продукции в Китай получили АПХ "Мираторг", Великолукский мясокомбинат и "Тамбовский бекон" (входит в ГК "Русагро").

Как сообщалось, 19 декабря в Пекине в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай. Этот документ открывал возможности для поставок российской свинины в КНР впервые с 2008 года.

В декабре 2023 года китайские специалисты проинспектировали ряд российских компаний, заинтересованных в поставках продукции свиноводства на рынок Китая.

В январе этого года Главное таможенное управления КНР уведомило о разрешении импорта из РФ свинины (включая пищевые свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям.

Национальный союз свиноводов рассчитывает, что российская свинина за несколько лет сможет занять до 10% импорта в Китай.

Китай Россельхознадзор
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