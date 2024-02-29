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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала, игроки ожидают выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию (12:00 по московскому времени). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4% во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3232,8 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1119,73 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 90,97 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Норникеля" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Магнита" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,4%), "НЛМК" (-0,8%), "ММК" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги Polymetal (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. "Считаем, что спрос будет сегментированным. Видя рост сегмента девелоперов, ожидаем догоняющего роста акций ГК "Самолет". Предпочтение также отдаем бумагам банка "Санкт-Петербург" и "Инарктики"", - отмечает аналитик.

Спрос на бумаги банка "Санкт-Петербург" повысился после известий о включении акций компании в основной индекс МосБиржи с 22 марта, добавил эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", давление на акции "НОВАТЭКа" оказали новые санкции Запада, которые препятствуют получению газовозов для начала отгрузок СПГ с "Арктик СПГ 2". Три российские компании (в том числе "Русагро") получили разрешение на экспорт свинины в Китай. В компании "Русагро" (+0,2%) сообщили о намерении начать поставки в Поднебесную уже в марте. В четверг ожидается публикация результатов ПАО "Полюс" за 2023 год и заседание совета директоров "Распадской" (-1,2%) по вопросу дивидендов.

Котировки нефти Brent накануне протестировали $84 за баррель, но не смогли удержаться на этом рубеже. Тем не менее, в пользу возобновления повышательной динамики цен на черное золото выступают геополитические риски и потенциальное продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ во II квартале текущего года, полагают эксперты. Сдерживающим рост цен фактором выступает пополнение коммерческих и стратегических запасов нефти в США. Однако до восполнения резервов даже до уровней аналогичного периода прошлого года остается приобрести еще 33 млн и 11 млн баррелей соответственно, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в среду индексы акций снизились на 0,1-0,8% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Американская экономика в IV квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Подъем продолжается уже 23-й месяц подряд, а его темпы совпали с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics. Согласно уточненным данным, в декабре 2023 года показатель повысился на 2,4%, а не 2,1%, как было объявлено ранее.

Промпроизводство в прошлом месяце, по предварительным данным, уменьшилось на максимальные с мая 2020 года 7,5% относительно предыдущего месяца и сократилось на 1,5% по сравнению с январем 2023 года.

В пятницу станут известны данные о безработице в Японии за январь. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабильны после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $83,56 за баррель (-0,1% и +0,04% накануне), апрельская цена WTI - $78,42 за баррель (-0,1% и -0,4% в среду).

Срок действия апрельских фьючерсов на Brent истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты торгуются на уровне $82 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране (+4,2 млн баррелей) по итогам пятой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Некоторую поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Brent WTI Владимир Путин МосБиржа РТС
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