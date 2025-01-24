Поиск

В Минэкономразвития ждут фрагментации глобальной торговли из-за позиции США в ВТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Блокировка со стороны США функционирования апелляционного органа разрешения торговых споров во Всемирной торговой организации, а также их угрозы повысить пошлины будут способствовать дальнейшей фрагментации мировой торговли на региональные блоки, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

"Мы так и не смогли перейти к обсуждению центрального вопроса - что будет с апелляционным органом (разрешения споров в ВТО - ИФ). Это произошло не из-за нежелания подавляющего большинства членов ВТО. США, которые остановили работу апелляционного органа, так и не смогли или не пожелали сформулировать, какая может быть альтернатива ему. Сомневаюсь, что новая администрация, при которой (в первый срок президентских полномочий Дональда Трампа - ИФ) апелляционный орган завершил свою работу, будет настроена благосклоннее к переговорам по этой теме", - прокомментировал он вопрос о текущей ситуации в ВТО.

"К тому же в декабре прошлого года предыдущая администрация США вбросила предложение сделать любые меры, принимаемые по соображениям защиты национальной безопасности, неподсудными. То есть, если государство говорит, что торговое ограничение введено для защиты безопасности, остальные должны просто смириться с этим. Как это было, к примеру, с американскими дополнительными пошлинами на сталь и алюминий. По логике США, члены ВТО, которые пострадали от этих ограничений, не должны были ходить в суд. Кому нужны правила, которые можно так просто не исполнять - большой вопрос", - рассказал Ильичев.

По его словам, ситуация в мировой торговле "непростая". "На наш взгляд, фрагментация мировой торговли все равно будет происходить и дальше, позиция США будет этому только способствовать", - сказал замминистра.

"Торговля так или иначе уходит в некий блоковый вариант. Можно посмотреть, например, на Китай, для которого АСЕАН становится ключевым партнером для торговли. Прямая торговля между Китаем и США будет падать дальше", - отметил он.

"Многое, конечно, будет сильно зависеть от действий США - как они будут вести себя с Китаем, как они будут реализовывать угрозы, которые у них есть даже в отношении Европейского союза. Поэтому, на наш взгляд, может быть, не драматическим образом, но переориентация на некие региональные блоки будет происходить и дальше", - заявил Ильичев.

АСЕАН ВТО Владимир Ильичев Китай Минэкономразвития США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянске "Группа Кремний ЭЛ" остановила работу после атаки БПЛА

Разлив мазута в Керченском проливе

Все загрязнения на поверхности Черного моря в Анапе очищены

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы

Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

Кабмин утвердил решение о беспошлинном ввозе в РФ картофеля, моркови и яблок до 31 июля

Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам

Роспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам
Военная операция на Украине

Три украинских дрона нейтрализованы над Ленинградской областью

Военная операция на Украине

В аэропорту Самары сняты ограничения на прием и отправку рейсов

Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе286 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5752 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });