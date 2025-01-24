В Минэкономразвития ждут фрагментации глобальной торговли из-за позиции США в ВТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Блокировка со стороны США функционирования апелляционного органа разрешения торговых споров во Всемирной торговой организации, а также их угрозы повысить пошлины будут способствовать дальнейшей фрагментации мировой торговли на региональные блоки, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

"Мы так и не смогли перейти к обсуждению центрального вопроса - что будет с апелляционным органом (разрешения споров в ВТО - ИФ). Это произошло не из-за нежелания подавляющего большинства членов ВТО. США, которые остановили работу апелляционного органа, так и не смогли или не пожелали сформулировать, какая может быть альтернатива ему. Сомневаюсь, что новая администрация, при которой (в первый срок президентских полномочий Дональда Трампа - ИФ) апелляционный орган завершил свою работу, будет настроена благосклоннее к переговорам по этой теме", - прокомментировал он вопрос о текущей ситуации в ВТО.

"К тому же в декабре прошлого года предыдущая администрация США вбросила предложение сделать любые меры, принимаемые по соображениям защиты национальной безопасности, неподсудными. То есть, если государство говорит, что торговое ограничение введено для защиты безопасности, остальные должны просто смириться с этим. Как это было, к примеру, с американскими дополнительными пошлинами на сталь и алюминий. По логике США, члены ВТО, которые пострадали от этих ограничений, не должны были ходить в суд. Кому нужны правила, которые можно так просто не исполнять - большой вопрос", - рассказал Ильичев.

По его словам, ситуация в мировой торговле "непростая". "На наш взгляд, фрагментация мировой торговли все равно будет происходить и дальше, позиция США будет этому только способствовать", - сказал замминистра.

"Торговля так или иначе уходит в некий блоковый вариант. Можно посмотреть, например, на Китай, для которого АСЕАН становится ключевым партнером для торговли. Прямая торговля между Китаем и США будет падать дальше", - отметил он.

"Многое, конечно, будет сильно зависеть от действий США - как они будут вести себя с Китаем, как они будут реализовывать угрозы, которые у них есть даже в отношении Европейского союза. Поэтому, на наш взгляд, может быть, не драматическим образом, но переориентация на некие региональные блоки будет происходить и дальше", - заявил Ильичев.