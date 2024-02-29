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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Некрупные компании смогут раз в 5 лет оформлять кредитные "каникулы" на полгода

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Малые и средние предприятия (МСП) должны иметь возможность один раз в пять лет использовать механизм кредитных "каникул", сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ходе послания Федеральному собранию.

"Предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право – раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до 6 месяцев без ухудшения кредитной истории", - заявил президент.

Он отметил, что нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично.

Владимир Путин МСП
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