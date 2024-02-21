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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

ФСБ заподозрила администратора телеграм-группы из Забайкалья в госизмене

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкалье при попытке уехать из России был задержан подозреваемый в государственной измене администратор одной из групп в телеграме, сообщает УФСБ по Забайкальскому краю.

"С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в мессенджере Teлеграм, подконтрольной службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вел антироссийскую пропаганду. Кроме того, житель Читы осуществлял сбор персональных данных российских военнослужащих и их близких родственников, которые передавал иностранцам", - говорится в сообщении.

Против него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Фигуранта задержали сотрудники регионального УФСБ, когда он пытался выехать за границу, чтобы, по данным спецслужбы, попросить политическое убежище в посольстве США.

Забайкалье США ФСБ Чита Telegram
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