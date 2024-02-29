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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Голикова сообщила, что на продление программы маткапитала понадобится 600 млрд руб.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Продление программы материнского капитала дополнительно потребует 600 млрд рублей до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы с Минтрудом уже быстро все посчитали. Это дополнительно до 2030 года 600 млрд рублей", - сказала Голикова в ходе заседания попечительского совета по вопросам социальной сферы в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, высказался за продление программы материнского капитала до 2030 года. Он напомнил, что программа маткапитала действует до начала 2026 года.

Владимир Путин Татьяна Голикова
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