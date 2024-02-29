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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" потребует 1 трлн рублей до 2030 года

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", о котором президент упомянул в послании, может потребовать более 1 трлн рублей до 2030 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сказала об этом на заседании совета по вопросам попечительства социальной сферы в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

"Сегодня президент страны озвучил национальный проект с названием "Продолжительная и активная жизнь". Беспрецедентные финансовые ресурсы, которые обозначены, - это более 1 трлн рублей на реализацию этого проекта до 2030 года", - сообщила вице-премьер.

В послании Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году должна быть на пять лет больше текущего показателя и составить не менее 78 лет. Особое внимание при этом он призвал уделять сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по стране. На решение в том числе и этой задачи будет нацелен новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сказал глава государства.

"При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам", - отметил президент.

Владимир Путин Татьяна Голикова
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