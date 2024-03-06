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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Хуснуллин сообщил об отправке в Туву трех самолетов "котлов, людей и оборудования"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Туву отправили три самолета МЧС для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Шагонаре, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сказал об этом на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы три самолета уже, значит, котлов, людей и оборудования отправили в Туву на устранение этой аварии", - заявил вице-премьер.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром 6 марта. Из-за него в городе отключили центральное отопление. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что пожар возник в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Сообщалось, что ни один из четырех котлов ТЭЦ не пострадал, ремонт нужен системе топливоподачи.

Ростехнадзор же сообщил, что в котельной ТЭЦ произошел техногенный взрыв.

По данным Ховалыга, в Шагонаре с населением 12 204 человека к центральному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых живет примерно 4000 человек.

По последним данным Минздрава, на ТЭЦ пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии. Информацию источника "Интерфакса" о смерти одного из пострадавших в правительстве Тувы опровергли.

В республике введен режим ЧС регионального значения.

Владислав Ховалыг Марат Хуснуллин Ростехнадзор МЧС Тува Шагонар
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