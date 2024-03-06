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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Михайловский ГОК "Металлоинвеста" работает штатно после второй атаки БПЛА

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Михайловский ГОК "Металлоинвеста" подтвердил, что его склад горюче-смазочных материалов в Железногорске был 6 марта дважды атакован дронами, и после второго удара работает штатно.

"Пострадавших нет. Экстренные службы продолжают ликвидацию пожара. Производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

После первой атаки на складе начался пожар, там загорелся резервуар с топливом. О двух ударах по складу сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт.

"По предварительным данным, произошло возгорание резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов. Сил и средств достаточно. Сообщений о пострадавших не поступало", - сообщили в управлении МЧС по региону, не уточнив, сколько резервуаров горит.

В регионе объявляли ракетную опасность в Суджанском районе и дважды - в Железногорском, в обоих районах ее отменили.

Губернатор Старовойт в полдень сообщил, что над Курском и над всей областью работает ПВО. Затем он сообщил, что над областным центром ПВО сбила дрон.

Михайловский ГОК - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Железногорск Металлоинвест Михайловский ГОК МЧС Курск Роман Старовойт Курская область
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