Михайловский ГОК "Металлоинвеста" работает штатно после второй атаки БПЛА

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Михайловский ГОК "Металлоинвеста" подтвердил, что его склад горюче-смазочных материалов в Железногорске был 6 марта дважды атакован дронами, и после второго удара работает штатно.

"Пострадавших нет. Экстренные службы продолжают ликвидацию пожара. Производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

После первой атаки на складе начался пожар, там загорелся резервуар с топливом. О двух ударах по складу сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт.

"По предварительным данным, произошло возгорание резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов. Сил и средств достаточно. Сообщений о пострадавших не поступало", - сообщили в управлении МЧС по региону, не уточнив, сколько резервуаров горит.

В регионе объявляли ракетную опасность в Суджанском районе и дважды - в Железногорском, в обоих районах ее отменили.

Губернатор Старовойт в полдень сообщил, что над Курском и над всей областью работает ПВО. Затем он сообщил, что над областным центром ПВО сбила дрон.

Михайловский ГОК - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.