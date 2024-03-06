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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Склад Михайловского ГОКа "Металлоинвеста" атаковал еще один дрон

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) "Металлоинвеста" вновь подвергся атаке украинским беспилотником, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте", - написал глава региона в своем телеграм- канале в среду.

Ранее он сообщил о пожаре на складе ГСМ в Железногорском районе.

Компания подтвердила атаку дрона территории предприятия. Здесь загорелся резервуар с топливом. Пострадавших нет.

Михайловский ГОК - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Михайловский ГОК Роман Старовойт Курская область
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