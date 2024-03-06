Пожар на Михайловском ГОКе в Курской области ликвидирован
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации пожара на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) "Металлоинвеста".
"Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД", - написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что склад ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината "Металлоинвеста" в среду дважды подвергся атаке украинских БПЛА.
По предварительным данным, произошло возгорание резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов, сообщали в МЧС.
ГОК заявил о штатной работе предприятия.
Михайловский ГОК - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.