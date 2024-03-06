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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В курском Железногорске объявлена ракетная опасность

По складу ГСМ Михайловского ГОКа "Металлоинвеста" попал второй дрон

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске.

"Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он в Telegram.

Вскоре он добавил: "Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте".

Ранее этим же утром Старовойт сообщил, что после атаки беспилотника загорелся склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе, никто не пострадал.

Резервуар с топливом загорелся на территории Михайловского ГОКа "Металлоинвеста", сообщили на предприятии.

"Михайловский ГОК им. А.В.Варичева" - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Железногорск Металлоинвест Михайловский ГОК Роман Старовойт Курская область
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