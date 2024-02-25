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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Российские боевые корабли провели противолодочное учение в Японском море

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Корвет "Громкий" и малый противолодочный корабль "Метель" провели учение по поиску подводных лодок условного противника в Японском море, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В Японском море экипажи корвета "Громкий" и малого противолодочного корабля (МПК) "Метель" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противолодочное учение по поиску и противодействию двум субмаринам условного противника", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам военных, корабли обнаружили подводные лодки и атаковали их противолодочным оружием.

Как сообщили в Минобороны, "МПК "Метель" произвел залп реактивными глубинными бомбами, а корвет условно применил против субмарин малогабаритный противолодочный и противоторпедный комплекс "Пакет".

В качестве условного противника были задействованы две дизель-электрических подлодки проекта 636.3 "Волхов" и "Магадан", говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что подлодки отработали скрытное маневрирование и уход от преследования условного противника.

Как сообщили военные, учение было проведено в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

Японское море Тихоокеанский флот ТОФ Минобороны РФ
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