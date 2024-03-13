АСВ хочет взыскать с Тимура Турлова убытки от вывода активов банка "Ассоциация"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов через суд хочет взыскать с мажоритарного акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова убытки в пользу признанного банкротом нижегородского банка "Ассоциация", сообщило АСВ.

Входящий по версии Forbes Kazakhstan в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана Турлов - в числе ответчиков, с которых АСВ просит суд взыскать убытки в связи с их участием в выводе активов из банка "Ассоциация". В 2022 Турлов отказался от российского гражданства.

"Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В материалах дела о банкротстве банка "Ассоциация" пока нет информации о размере взыскиваемых с ответчиков убытков.

Банк России отозвал у КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.

Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года признал банк банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

Банк "Ассоциация" был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были завод "Гидромаш", Завод имени Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, "Нител", авиазавод "Сокол", "Павловский автобус" и другие. По данным на начало июля 2019 года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.

Freedom Holding в феврале 2023 года продал российские активы - брокера и банк.