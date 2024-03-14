В ЦБ при жесткой ДКП не видят острой необходимости в продлении указа о валютной выручке

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Банке России полагают, что указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами теряет свою актуальность в силу жесткой денежно-кредитной политики.

"Мы считаем, что само по себе повышение ключевой ставки значимо влияет на динамику курса по двум каналам. Первый канал - она несколько "охлаждает" импорт, второй канал - это, скажем так, более экономично стимулирует экспортеров продавать валютную выручку", - сказал журналистам первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Он отметил, что при низкой рублевой ставке у экспортеров может возникнуть соблазн придержать валютную выручку, а рублевые расходы внутри страны осуществлять за счет заемных средств.

"В силу того, что жесткие ДКУ (денежно-кредитные условия - ИФ) будут дальше стимулировать экспортеров продавать валютную выручку, я думаю, что продление (указа об обязательной продаже валютной выручки - ИФ) не столь необходимо", - сказал Ганган.

При этом, отметил он, у части экспортеров необходимость оставлять часть валютной выручки связана с необходимостью оплаты импортной составляющей.

Ранее участники обсуждения ключевой ставки высказали мнение, что непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

Дополнительную поддержку рублю в ноябре - декабре 2023 года оказывали операции, связанные с выплатой дивидендов российскими компаниями. Одновременно с этим импортеры несколько снизили спрос на зарубежную продукцию, что отчасти может быть связано с ожиданиями снижения потребительского спроса из-за жестких денежно-кредитных условий.

Президент Владимир Путин в середине октября 2023 года подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Под действие указа попали 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства". В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября 2023 года, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 года. В конце января правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. ЦБ выступал против пролонгации мер.

16 февраля Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.