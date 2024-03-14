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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Росавиация сообщила об одном погибшем при крушении вертолета на Колыме

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -Владивосток. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, двое пострадали при аварии вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщила Росавиация.

"Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Началась поисково-спасательная операция.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили о двух погибших и двух пострадавших.

Вертолет Ми-8Т "Дальнереченск Авиа" следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый - аэропорт Омсукчан, воздушное судно совершило жесткую посадку в 75 км от поселка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области. На борту находились 20 человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет, по предварительным данным, перевозил работников золоторудного месторождения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя.

Росавиация Магаданская область Ми-8
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