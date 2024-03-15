Минцифры сообщило о штатной работе Госуслуг и платформы ДЭГ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) и федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работают в штатном режиме, справляясь с высокой нагрузкой желающих отдать свой голос на выборах президента РФ, говорится в сообщении Минцифры.

"Несмотря на высокую активность избирателей платформа дистанционного электронного голосования и Госуслуги справляются с нагрузкой. Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложение проголосовать позже. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тыс. пользователей в секунду", - говорится в сообщении.

По данным Минцифры, с 8:00 на Госуслуги зашло более 4 млн пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг.

Ранее некоторые интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе портала Госуслуг и федеральной платформы онлайн-голосования.

Выборы президента РФ проходят 15-17 марта. Жители 29 регионов могут отдать свои голоса онлайн. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на Госуслугах. Москвичи могут сделать выбор на портале mos.ru.