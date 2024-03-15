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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Среди участвующих в выборах избирателей на молодежь приходится около 25%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Доля молодежи от голосующих и принимающих участие в выборах избирателей составляет примерно 25% , такой расклад сохраняется последние годы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы анализируем всегда по всем параметрам выборы региональные, федеральные. (...) У нас в принципе население немолодое, скажем, у нас большая доля пенсионеров, и, тем не менее, доля молодежи, которая ходит на выборы и голосует, - это не менее четверти", - заявила она.

Доля молодежи, которая работает в ЦИК, составляет примерно такое же количество, не менее четверти от общего числа сотрудников, продолжила она.

Кроме того, доля молодых людей, которые идут кандидатами на разные выборы, тоже составляет 25%.

По словам Памфиловой, есть участковые избирательные комиссии, которые полностью состоят из молодых людей возраста старше 23-25 лет.

"Это картина, которая изменилась за последние годы", - добавила глава ЦИК.

Центризбирком Элла Памфилова
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