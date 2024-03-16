Глава ЦИК заявила о попытках поджогов и порчи ящиков с бюллетенями в 20 регионах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о попытках поджогов и порчи жидкостями ящиков для голосования в 20 регионах страны в ходе выборов президента РФ.

"В 20 субъектах на 29 участках были предприняты различные попытки (..) вливаний жидкостей и поджогов. Всего 8 попыток поджогов", - сказала она.

По ее словам, все нарушители были задержаны.

По данным главы ЦИК, люди делали это по указанию из Украины и некоторых стран Европы.

Памфилова добавила, что из-за этого в общей сложности безвозвратно испорчены 214 бюллетеней.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.