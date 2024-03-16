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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Двое жителей Екатеринбурга задержаны с зеленой краской на избирательных участках

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержаны два человека, которые принесли с собой зеленую краску на избирательные участки, сообщает в субботу Центр общественного наблюдения Свердловской области.

"Накануне мужчина попытался залить в комплекс обработки избирательных бюллетеней зеленую краску. Члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке слишком долго и вызывает подозрения. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.

Второй случай произошел в субботу. "Женщина попыталась пронести в помещение участковой избирательной комиссии зеленую краску, (...)была задержана", - отметили в центре.

На процесс голосования данные инциденты не повлияли, он проходит в штатном режиме.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил "Интерфаксу", что сотрудники полиции доставили задержанную женщину 1974 года рождения в дежурную часть для разбирательства. "Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет", - подчеркнул он.

15-17 марта в России проходят выборы главы государства.

Екатеринбург Свердловская область
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