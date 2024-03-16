Жительница Алтая пыталась облить зеленкой бюллетени на выборах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Попытка порчи бюллетеней зеленкой предотвращена в субботу на избирательном участке в селе Майма Республики Алтай, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты региона.

"Пожилая женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в нее жидкость бриллиантового раствора, в народе называемая "зеленка", тем самым испортить бюллетени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бюллетени не пострадали. Как сказано в телеграм-канале, "противоправные действия указанной гражданки были оперативно пресечены членами комиссии и сотрудником МЧС".

В свою очередь региональное следственное управление СКР сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным следствия, местная жительница пыталась вылить в урну для бюллетеней раствор зеленки с керосином. Женщина задержана, ведется ее допрос.

Прокуратура республики сообщила, что контролирует ход и результаты расследования.