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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Памфилова сообщила о 160 тысячах кибератак на ресурсы электронного голосования

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На ресурсы дистанционного электронного голосования было совершено уже 160 тысяч кибератак, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Информация на 14:30: 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основной удар принял сам портал электронного голосования - 130 тысяч атак. Почти 30 тысяч на портал наблюдения за ДЭГ", - сказала Памфилова на брифинге в субботу.

Она отметила, что с начала голосования почти 18 тысяч атак было на сайт ЦИК.

Также глава Центризбиркома сообщила о появлении поддельных сайтов ЦИК, на которых собирались персональные данные россиян. С помощью Роскомнадзора они были заблокированы.

Памфилова заявила, что были попытки создать поддельные аккаунты ЦИК в соцсетях и даже якобы ее личный телеграм-канал.

"Никаких моих каналов, кроме официального нашего, нет. Все остальное это бред, никому в открытом доступе всякие глупости я не пишу", - сказала она.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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