Подозреваемую в попытке облить краской бюллетени задержали в Северной Осетии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уроженка Ярославской области задержана в Северной Осетии по подозрению в попытке испортить бюллетени на одном из избирательных участков, сообщает в субботу пресс-служба МВД республики.

"15 марта в 18:40 мск на одном из избирательных участков в Моздоке полицейскими была задержана горожанка, уроженка Ярославской области, которая пыталась облить бюллетени красящим веществом. Благодаря действиям сотрудников полиции она не смогла повредить бюллетени, однако, пытаясь вырваться, девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемую доставили в отдел полиции для разбирательства, собранные материалы направлены следователям для принятия процессуального решения.