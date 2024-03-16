На Юге России свыше 60% избирателей проголосовали на выборах президента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 60% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах по итогам двух дней голосования в подавляющем большинстве регионов Юга и Северного Кавказа.

Лидерами по числу проголосовавших по итогам второго избирательного дня стали Чеченская республика и Северная Осетия - 90,78% и 82,2% соответственно, следует из данных республиканских избиркомов.

К вечеру 16 марта более 70% избирателей проголосовали в Кабардино-Балкарской республике. По данным избиркома республики, в выборах там поучаствовали 77,37% избирателей или 417 тыс. 932 человека.

Выше 60% составила явка избирателей в Астраханской (65,48%), Ростовской (61,5%) и Волгоградской областях (62,11%), Калмыкии (60,95%), Дагестане (65,12%), Карачаево-Черкесии (65,6%) и Ставропольском крае (62,21%), а также Севастополе (61,04%), сообщают региональные избиркомы. Кроме того, по данным ЦИК России, по итогам второго дня выборов в Адыгее проголосовало 63,35% избирателей, в Краснодарском крае - 61,86%, а в Республике Крым - 63,45%.

В Ингушетии явка по итогам второго дня выборов составила 59,56%, сообщает республиканский избирком.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Механизм дистанционного электронного голосования впервые применяется на выборах президента РФ. Оно проходит в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе.