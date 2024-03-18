Количество пунктов досмотра на въездах на Крымский мост будет увеличено к лету

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На Крымском мосту к началу очередного курортного сезона планируется увеличить количество досмотровых пунктов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры", - сказал Аксенов.

Он напомнил, что "из-за временного закрытия аэропорта (Симферополя, работа которого была приостановлена в феврале 2022 года - ИФ) нагрузка на Крымский мост и железную дорогу ощутимо выросла", и отметил, что "все необходимые меры для улучшения логистики принимаются".

Глава региона добавил, что "в 2023 году 14% туристов прибыло в Крым по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации", который "оснащен всей необходимой инфраструктурой, АЗС, гостиницами".

"Досмотровые мероприятия водители проходят на пропускных пунктах Джанкой, Перекоп, Армянск. Но нужно иметь в виду, что по пути следования расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан и документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию. Водителям рекомендуется соблюдать требования этих служб", - подчеркнул Аксенов.