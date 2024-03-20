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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Более двух третей избирателей проголосовали за Путина на выборах президента за рубежом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Более чем две трети избирателей, проголосовавших на прошедших выборах президента РФ за рубежом, отдали свой голос за Владимира Путина, сообщил "Интерфаксу" в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее председатель зарубежной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Евгения Орлова заявила, что более 383 тыс. граждан РФ проголосовали на выборах президента России за пределами страны.

Голосование на президентских выборах за пределами России прошло в 144 странах на 295 избирательных участках.

Как следует из протоколов ЦИК, опубликованных на сайте комиссии, за Путина за рубежом проголосовали 72,3% избирателей. На втором месте - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 16,65% голосов избирателей; на третьем - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов (2,22%) и на четвертом - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий (1,97%).

Николай Булаев Владимир Путин ЦИК РФ
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