Песков счел абсурдными призывы не признавать законность выборов президента в РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными призывы не признавать легитимность президентских выборов в России.

"Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал заявление вдовы Алексея Навального Юлии, которая призвала западные страны не признавать легитимность результата президентских выборов в России.

"Очень много людей, которые совсем уже оторвались от родины. Упомянутая вами Юлия Навальная все больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с родиной, теряют понимание родины и перестают чувствовать пульс своей страны", - добавил Песков.