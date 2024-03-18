Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Песков счел абсурдными призывы не признавать законность выборов президента в РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными призывы не признавать легитимность президентских выборов в России.

"Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал заявление вдовы Алексея Навального Юлии, которая призвала западные страны не признавать легитимность результата президентских выборов в России.

"Очень много людей, которые совсем уже оторвались от родины. Упомянутая вами Юлия Навальная все больше относится к стану тех людей, которые теряют свои корни, теряют связи с родиной, теряют понимание родины и перестают чувствовать пульс своей страны", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Юлия Навальная Алексей Навальный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Один из путей Транссиба на месте схода вагонов в Приамурье открыт для движения

Песков сказал, что Путин не говорил о переговорах об обмене Навального

В КПРФ призвали вносить изменения в избирательное законодательство

На Камчатке одного из пропавших под лавиной туристов нашли погибшим

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Признаны недействительными 709 избирательных бюллетеней

С помощью ДЭГ на выборах президента проголосовали более 8 млн человек

Памфилова заявила, что Путин побеждает на выборах с рекордным результатом

ЦИК сообщил о рекордной явке на выборах президента РФ

ЦИК сообщил о рекордной явке на выборах президента РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });