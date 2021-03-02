Эксперты назвали США неготовыми защититься от угроз в области искусственного интеллекта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительство США не готово защитить страну от новых угроз, связанных с растущим внедрением технологий искусственного интеллекта, стране требуется осуществить "значительные изменения", считают в Комиссии по нацбезопасности в области искусственного интеллекта (ИИ).

"Соединенные Штаты должны действовать сейчас, чтобы внедрить системы ИИ и инвестировать значительно больше ресурсов в инновации ИИ, чтобы защитить свою безопасность, способствовать своему процветанию и защитить будущее демократии", - говорится в докладе, подготовленном специалистами Комиссии.

"Сегодня правительство не организует и не инвестирует средства для победы в технологическом соревновании (...), а также не готово защищаться от угроз с использованием искусственного интеллекта и быстро внедрять приложения искусственного интеллекта в целях национальной безопасности", - отмечают эксперты.

В докладе подчеркивается, что с ростом использования ИИ иностранными державами для распространения дезинформации в Интернете и проведения кибератак США отстают в защите от таких угроз.

"Мы знаем, что противники полны решимости обратить возможности ИИ против нас", - написали члены комиссии.

"Мы знаем, что Китай полон решимости превзойти нас в лидерстве ИИ. (...) Теперь мы должны действовать", - заявили они.

Комиссия была создана в 2019 году, и большинство ее членов были назначены Конгрессом. Среди членов комиссии, работавших над докладом, были представители Google, Microsoft, Amazon Web Services и Oracle, а также ведущие ученые.

Доклад призван служить национальной стратегией для определения дорожной карты федерального лидерства в области ИИ, в частности, как средства сохранения конкурентоспособности против Китая и интеграции ИИ в оборонный сектор.